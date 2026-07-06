Portugal y Cristiano Ronaldo se despidieron entre lágrimas tras caer ante España en el Mundial
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Portugal y Cristiano Ronaldo se despidieron entre lagrimas de los octavos del Mundial 2026. El combinado luso sufrió con un gol de Mikel Merino en los descuentos y con un 1-0 en contra acabó su periplo por la cita planetaria, mientras que su rival avanzó a cuartos donde espera por Bélgica o Estados Unidos.
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