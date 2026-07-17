Este viernes la FIFA desarrolló la segunda jornada del Fanatic Fest para que los hinchas palpiten la final del Mundial 2026. Además de la conferencia de prensa de los finalistas España y Argentina, con sus técnicos y los capitanes Rodri y Lionel Messi, se hicieron presentes otras figuras como el tenista Novak Djokovic o el basquetbolista LeBron James.

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