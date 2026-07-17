Mbappé lidera la última formación de Deschamps en Francia para el duelo por el bronce ante Inglaterra
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El delantero Kylian Mbappé, quien busca ser el goleador de la Copa del Mundo, lidera la última formación de Didier Deschamps en Francia, para el duelo contra Inglaterra en Miami, este sábado a las 17:00 horas, por el tercer lugar del Mundial 2026.
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