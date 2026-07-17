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Este es el once inicial de Inglaterra que preparó Thomas Tuchel, sin Harry Kane ni Jude Bellingham como titulares, para enfrentar a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026 este sábado a las 17:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.
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