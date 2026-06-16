Efecto Mundial: Vozinha superó los 10 millones de seguidores tras ser figura ante España

El arquero Vozinha sigue acrecentando su impacto tras brillar en el debut de Cabo Verde ante España en el Mundial 2026, superando con una velocidad inusitada la barrera de los 10 millones de seguidores en Instagram.

El guardameta, elegido Figura del Partido en el 0-0 ante el gigante europeo, ya había dejado muy atrás el fenómeno viral del neozelandés Tim Payne, quien mayormente se popularizó en latinoamérica y lo tiene a una firma de fichar por Olimpia de Paraguay.

Tras apenas un día desde el estreno mundialista, Vozinha ya acumula 10,3 millones de seguidores. Considerando que Cabo Verde ronda los 500.000 habitantes, la cifra del golero en redes sociales multiplica esa población por 20.