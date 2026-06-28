Lionel Messi sigue imponiendo marcas en el Mundial 2026 y, durante el triunfo de Argentina sobre Jordania, anotó para el 1-3 en el AT&T Stadium y con ello se convirtió en el primer jugador que anota en siete encuentros consecutivos de la cita planetaria después de sus conquistas desde Catar 2022 y ahora en la actual edición.

LEER ARTICULO COMPLETO