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Messi llegó a siete partidos consecutivos anotando en Copas del Mundo en el triunfo sobre Jordania

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Lionel Messi sigue imponiendo marcas en el Mundial 2026 y, durante el triunfo de Argentina sobre Jordania, anotó para el 1-3 en el AT&T Stadium y con ello se convirtió en el primer jugador que anota en siete encuentros consecutivos de la cita planetaria después de sus conquistas desde Catar 2022 y ahora en la actual edición.

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