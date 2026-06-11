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Las coloridas postales del espectáculo musical con Shakira que dio el vamos al Mundial 2026

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La banda mexicana Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, una celebración que alcanzó su punto culminante con la interpretación de "Dai Dai", de la colombiana Shakira, tema oficial de la Copa del Mundo. Se sumaron el venezolano Danny Ocean, Belinda y Los Ángeles Azules, J Balvin y el nigeriano Burna Boy.

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