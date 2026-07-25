Sudáfrica dio el último adiós al futbolista Jayden Adams con emotivo funeral

Cientos de personas, incluyendo figuras destacadas del fútbol y la política de Sudáfrica, despidieron este sábado en un emotivo funeral al futbolista Jayden Adams, volante fallecido el pasado 11 de julio a los 25 años, tras disputar el Mundial 2026 con su selección.

La ceremonia, que incluyó flores, música, la lectura de un poema y el encendido de velas, tuvo lugar en el complejo deportivo de Coetzenburg, en Stellenbosch, ciudad suroccidental en la que creció Adams y en cuyo club empezó su carrera.

Adams murió en Ciudad del Cabo (suroeste), a unos 50 kilómetros de Stellenbosch en circunstancias que siguen bajo investigación policial, siendo encontrado por las autoridades ya sin vida en un inmueble.

"Aunque no sabemos qué podría haber logrado Jayden Adams, sabemos exactamente quién era: Jayden Adams era un orgulloso internacional de los Bafana Bafana, un campeón de África, un competidor en el Mundial, un hijo de Stellenbosch", dijo el presidente del club Mamelodi Sundowns, Thlopie Motsepe.

"Pero por encima de todos estos logros, era un hijo, un hermano y un padre, y creo que esos son los títulos que Jayden más apreciaba", añadió conmovido, al subrayar "la humildad" y "la capacidad" del jugador.

También intervino en el acto el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, quien señaló que Adams "ocupaba un lugar especial en los corazones" de los sudafricanos y celebró que el equipo del jugador quiere brindar apoyo a su familia incluso más allá de cubrir los gastos del funeral.

Asimismo, en uno tono más político, el ministro sudafricano de Deportes, Arte y Cultura, Gayton McKenzie, recordó que el presidente del país, Cyril Ramaphosa, se sintió "muy afligido" al enterarse de la muerte del jugador.

Tras la muerte de Adams, el ministro dijo que la causa de la muerte aún no había sido confirmada e instó a los medios y al público a evitar especulaciones.

Durante la ceremonia, la autoridad de deportes comandó el animado baile para celebrar lo que fue la vida de "Grootman", como se le apodaba a Adams.

Ayuda psicológica

Por su lado, Danny Jordaan, el presidente de la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA), aprovechó la ocasión para subrayar la necesidad de "proporcionar no solo un entrenador, sino también apoyo a los jugadores del equipo más allá del fútbol".

"Hemos perdido a muchos otros (jugadores) de menos de 25 años. Así que lo que tenemos que hacer como fútbol sudafricano es empezar a comprender las presiones a las que están sometidos los jugadores (...), que normalmente no comparten en un entorno en el que la exigencia se centra en la preparación técnica del equipo", destacó.

Solo la familia de Adams pudo ver el cuerpo del jugador antes del funeral público. Además el acceso al cementerio tras la ceremonia también se restringió únicamente a sus parientes.

Según informó el portavoz familiar y amigo íntimo de Adams, Brendine Johnson, la familia del jugador recibió llamadas y mensajes de figuras como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el argentino Lionel Messi; el portugués Cristiano Ronaldo o el noruego Erling Haaland.