El doctor Alexis Kalergis abordó los riesgos sanitarios que implica la realización del Mundial de Fútbol 2026 ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo y señaló que la alta movilidad de personas y la falta de vacunas obligan a las autoridades a evaluar medidas preventivas para evitar la diseminación del virus.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia enfatizó que la presencia de hinchadas provenientes de zonas con brotes activos requiere una mirada generosa pero vigilante, asegurando que ante el contacto estrecho propio de las celebraciones "la probabilidad de contagio puede existir".

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