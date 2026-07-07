La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en la fase de octavos de final tras perder en la definición por penales frente a Suiza este martes.

El encuentro finalizó 0-0 luego de disputarse los 90 minutos reglamentarios y la prórroga, obligando al desempate desde los doce pasos donde el equipo europeo obtuvo la victoria 4-3.

Con este resultado, Colombia cierra su participación en el torneo, mientras que Suiza avanza a cuartos de final para enfrentar a Argentina.

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