Fan Fest en el Zócalo está en duda por protestas de profesores en Ciudad de México

El Fan Fest de la FIFA en el Zócalo (la Plaza de la Constitución en México) está en duda para celebrarse este jueves durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre la selección mexicana, una de las anfitrionas, y Sudáfrica, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT), debido a las protestas de los profesores en la capital del país.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se tomó parte de la plaza y está instalada con carpas, poniendo en jaque a la organización y a las autoridades, que aún no tienen respuesta para las demandas de los profesores.

Miles de profesores han protestado en el Zócalo desde el inicio del paro nacional el pasado 1 de junio, con bloqueos e incluso manifestaciones violentas, exigiendo mejoras salariales y cambios al sistema de pensiones.

Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confirmar su asistencia al Zócalo este jueves en la jornada inaugural del Mundial, ante la posibilidad protestas en esa zona.

"Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de Gobierno (...) Ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes", indicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Pese a esto, Sheinbaum aseguró que hay "toda la seguridad" para los asistentes a los partidos de la Copa del Mundo pese a las protestas previstas.