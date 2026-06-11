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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

Manifestantes causaron incidentes en la afueras del Estadio Azteca durante el duelo inaugural

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Varios grupos se reunieron para protestar y se enfrentaron a la policía mexicana.

Manifestantes causaron incidentes en la afueras del Estadio Azteca durante el duelo inaugural
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Una serie de incidentes entre manifestantes y la policía mexicana se reportaron durante la tarde de este jueves en las inmediaciones del Estadio Azteca, mientras se jugaba el duelo inaugural entre la selección local y Sudáfrica en el Mundial 2026.

De acuerdo a los medios locales, fueron varios grupos los que se reunieron en las afueras del recinto en Ciudad de México para hacer visibles sus demandas: Los profesores, indígenas y familiares de desaparecidos.

Hubo bloqueos de calles y se cerraron estaciones de metro, con lanzamientos de objetos por encima del perímetro de seguridad.

Además, hubo enfrentamientos entre encapuchados y la policía durante las protestas, los cuales fueron registrados en varios videos que circulan en redes.

El incidente terminó con la represión policial, que tuvo que utilizar gases lacrimógenos para disperar a los manifestantes.

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