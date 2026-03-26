Los resultados del Repechaje al Mundial de Norteamérica 2026
Sigue acá los partidos de este jueves.
Sigue acá los partidos de este jueves.
Este jueves 26 de marzo arrancan los partidos de repechaje para los últimos cupos al Mundial de Norteamérica 2026.
Sigue acá los partidos:
1-0: 53' Ferdi Kadioglu (TUR).
1-0: 6' Martin Valjent (SVK); 1-1: 21' Veldin Hodza (KOS); 2-1: 45' Lukas Haraslin (SVK)
0-1: 42' Arber Hoxha (ALB)
0-1: 19' Troy Parrott (IRL); 0-2: 23' Matej Kovar (AG) (IRL); 1-2: 27' Patrik Schick (CZE)
0-1: 7' Viktor Gyökeres (SUE)
16:54 - | ¡Gol de Suecia! Viktor Gyökeres anotó el 1-0 ante Ucrania
16:49 - | ¡Gol de Eslovaquia! Martin Valjent marcó el 1-0 ante Kosovo
16:48 - | ¡Comenzaron las semifinales del repechajes de la UEFA para el Mundial 2026! El duelo destacado de la jornada lo animan Italia e Irlanda del Norte
15:16 - | ¡Gol de Turquía! Ferdi Kadioglu anota el 1-0 para el elenco otomano ante Rumania en el Repechaje para el Mundial de Norteamérica 2026
14:48 - | Final del primer tiempo. Turquía y Rumania igualan sin goles en Estambul por el Repechaje al Mundial de Norteamérica
14:46 - | ¡Se juega el repechaje! Turquía y Rumania se ven las caras por la primera ronda de los playoffs de la UEFA