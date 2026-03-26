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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

Los resultados del Repechaje al Mundial de Norteamérica 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue acá los partidos de este jueves.

Los resultados del Repechaje al Mundial de Norteamérica 2026
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Este jueves 26 de marzo arrancan los partidos de repechaje para los últimos cupos al Mundial de Norteamérica 2026.

Sigue acá los partidos:

  • Turquía 1-0 Rumania. Finalizado.

1-0: 53' Ferdi Kadioglu (TUR).

  • Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte. Entre tiempo.
  • Eslovaquia 2-1 Kosovo. Entre tiempo.

1-0: 6' Martin Valjent (SVK); 1-1: 21' Veldin Hodza (KOS); 2-1: 45' Lukas Haraslin (SVK)

  • Gales 0-0 Bosnia-Herzegovina. Entre tiempo.
  • Italia 0-0 Irlanda del Norte. Entre tiempo.
  • Polonia 0-1 Albania. Entre tiempo.

0-1: 42' Arber Hoxha (ALB)

  • República Checa 1-2 Irlanda. Entre tiempo.

0-1: 19' Troy Parrott (IRL); 0-2: 23' Matej Kovar (AG) (IRL); 1-2: 27' Patrik Schick (CZE)

  • Ucrania 0-1 Suecia. Entre tiempo.

0-1: 7' Viktor Gyökeres (SUE)

  • Bolivia vs. Surinam. 19:00 horas.

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16:54 - | ¡Gol de Suecia! Viktor Gyökeres anotó el 1-0 ante Ucrania

16:49 - | ¡Gol de Eslovaquia! Martin Valjent marcó el 1-0 ante Kosovo

16:48 - | ¡Comenzaron las semifinales del repechajes de la UEFA para el Mundial 2026! El duelo destacado de la jornada lo animan Italia e Irlanda del Norte

14:48 - | Final del primer tiempo. Turquía y Rumania igualan sin goles en Estambul por el Repechaje al Mundial de Norteamérica

14:46 - | ¡Se juega el repechaje! Turquía y Rumania se ven las caras por la primera ronda de los playoffs de la UEFA

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