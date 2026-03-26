16:54 - | ¡Gol de Suecia! Viktor Gyökeres anotó el 1-0 ante Ucrania

16:49 - | ¡Gol de Eslovaquia! Martin Valjent marcó el 1-0 ante Kosovo

16:48 - | ¡Comenzaron las semifinales del repechajes de la UEFA para el Mundial 2026! El duelo destacado de la jornada lo animan Italia e Irlanda del Norte

14:48 - | Final del primer tiempo. Turquía y Rumania igualan sin goles en Estambul por el Repechaje al Mundial de Norteamérica