Scaloni desmarcó el tema Malvinas de la semifinal con Inglaterra: "Es un partido de fútbol"

El entrenador Lionel Scaloni se refirió al contexto histórico-político que rodea el choque que enfrentará a Argentina contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y separó de pleno los temas vinculados a las Islas Malvinas, reafirmando la postura que ya había evidenciado justo después de la victoria en cuartos de final.

"La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y nosotros no podemos hacer mucho. Esto es un partido de fútbol. Mezclarlo sería una locura, en esta época en la que están pasando cosas en otros lados del mundo, hay otras guerras, no nos tenemos que confundir", afirmó.

"En la época en la que vivimos es justo tener memoria de esa gente que ha perdido a sus seres queridos, pero no mezclemos las cosas. Por favor, ¿qué culpa tienen los jugadores de ahora? Eso fue muy triste y lo recordamos, pero estamos equivocados si mezclamos las cosas, por favor", agregó.

Argentina e Inglaterra se medirán este miércoles a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Atlanta por un cupo a la final del torneo donde aguarda España, que derrotó a Francia este martes.