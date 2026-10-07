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Bárbara Hernández presentó su libro: Muestra mi lado más vulnerable, porque no estoy en el mar

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La destacada nadadora chilena de aguas gélidas Bárbara Hernández, más conocida como la "Sirena de Hielo", conversó con Una Nueva Mañana de Radio Cooperativa sobre el lanzamiento de su libro autobiográfico, una obra introspectiva donde relata sus mayores hazañas deportivas y récords mundiales, al tiempo que reflexiona sobre cómo enfrentar los miedos, pedir ayuda y transformar la vulnerabilidad en una fortaleza para la vida cotidiana.

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