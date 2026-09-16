Las hermanas Abraham sumaron el séptimo oro del Team Chile en los Sudamericanos
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Las hermanas Melita y Antonia Abraham confirmaron su favoritismo en el remo de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y este martes sumaron su primera medalla de oro en el remo. Las oriundas de Concepción se adjudicaron con talento y solidez la prueba dos sin timonel (W2-) y sumaron así la séptima medalla de oro para el Team Chile en la cita polideportiva que se realiza en Argentina.
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