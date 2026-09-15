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En la previa del duelo entre Elche y Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped con camisetas que llevaban el mensaje "Todos somos caballas", en solidaridad con Ceuta, aunque Vinicius, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté fueron las excepciones: El francés Konaté la llevó en sus manos, mientras Vini y Mbappé la portaron sobre los hombros sin llegar a lucirla durante el saludo protocolar.
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