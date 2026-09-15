Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago23.0°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Vinicius, Mbappé y Konaté protagonizaron llamativo gesto con camiseta de apoyo a Ceuta

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En la previa del duelo entre Elche y Real Madrid, los jugadores de ambos equipos saltaron al césped con camisetas que llevaban el mensaje "Todos somos caballas", en solidaridad con Ceuta, aunque Vinicius, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté fueron las excepciones: El francés Konaté la llevó en sus manos, mientras Vini y Mbappé la portaron sobre los hombros sin llegar a lucirla durante el saludo protocolar.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados