Sudamericanos: Chile se alzó bicampeón de vóleibol masculino con triunfazo ante Argentina

La penúltima jornada de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe cerró con el octavo oro del día para el Team Chile, gracias al triunfazo del equipo masculino de vóleibol pista ante el local Argentina.

Los nacionales comenzaron arriba y, pese a la igualdad trasandina, lograron reponerse para cerrar el marcador con un 3-1.

El duelo fue ampliamente disputado. Pese a la presión del público local, los Guerreros Rojos se llevaron el primer set por 20-25. Los trasandinos se metieron en partido con un 25-22 para empatar.

En medio de la tensión por algunos pasajes de sucesivos puntos argentinos, Chile firmó otros dos parciales 20-25 para revalidar el título obtenido en Asunción 2022.

Así, la escuadra nacional cierra una gran semana, pues venían de sellar su segunda clasificación a la Copa del Mundo, luego de obtener el tercer puesto del sudamericano específico de vóleibol en Brasil.

Esta conquista además le permitió al Team Chile cerrar el día en el cuarto lugar del medallero, en una intensa lucha con Venezuela: Ambos suman 48 oros, pero los nacionales tienen una amplia ventaja en las preseas totales (172 vs. 146).

También significó que Chile quede a solo dos oros de su récord histórico, que data de Santiago 1986.