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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Hípica

"El Ciclón": Falleció Gustavo Barrera, jinete histórico de la hípica chilena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jockey penquista fue el más ganador en la historia de nuestro país, con más de 4.400 victorias.
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Este sábado 26 de septiembre se informó el fallecimiento de Gustavo Barrera Valdés, jinete que dejó una gran huella como la figura histórica de la hípica nacional, a los 64 años de edad.

Nacido el 8 de julio de 1962 y oriundo de Concepción, el "Ciclón" fue el jockey más ganador de nuestro país, con un registro de 4.487 triunfos a lo largo de su carrera.

Además, suma otras conquistas: "4487 carreras es la cuenta que me tienen aquí, pero sumo más de 4500 ya que no están contando las ganadas en Concepción y en USA donde gané como 40 en Belmont y Santa Anita", señaló al portal El Vinotinto en 2025.

Recordado por su manejo de los caballos, su audacia y decisión en cada situación de carrera, lideró en el Hipódromo Chile, el Club Hípico de Santiago y ganó tres Derbys en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar junto al mítico ejemplar Gran Ducato. También destacó en Los Angeles, Estados Unidos, a mediados de los 80s.

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