"El Ciclón": Falleció Gustavo Barrera, jinete histórico de la hípica chilena

Este sábado 26 de septiembre se informó el fallecimiento de Gustavo Barrera Valdés, jinete que dejó una gran huella como la figura histórica de la hípica nacional, a los 64 años de edad.

Nacido el 8 de julio de 1962 y oriundo de Concepción, el "Ciclón" fue el jockey más ganador de nuestro país, con un registro de 4.487 triunfos a lo largo de su carrera.

Además, suma otras conquistas: "4487 carreras es la cuenta que me tienen aquí, pero sumo más de 4500 ya que no están contando las ganadas en Concepción y en USA donde gané como 40 en Belmont y Santa Anita", señaló al portal El Vinotinto en 2025.

Recordado por su manejo de los caballos, su audacia y decisión en cada situación de carrera, lideró en el Hipódromo Chile, el Club Hípico de Santiago y ganó tres Derbys en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar junto al mítico ejemplar Gran Ducato. También destacó en Los Angeles, Estados Unidos, a mediados de los 80s.