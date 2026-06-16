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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Chile se coronó campeón por equipos femenino en el Sudamericano de Tenis de Mesa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo nacional derrotó a Brasil en la final en el Parque Estadio Nacional

Chile se coronó campeón por equipos femenino en el Sudamericano de Tenis de Mesa
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El Team Chile se coronó campeón por equipos femenino en el Sudamericano de Tenis de Mesa 2026, tras vencer este martes por 3-1 a Brasil en la final, disputada en el Parque Estadio Nacional.

La figura chilena fue Daniela Ortega, quien ganó dos partidos: El primero a Victoria Strassburger, y la definición contra Giulia Takahashi.

Takahashi había puesto la serie en tablas al derrotar a Tania Zeng con relativa facilidad, aunque Valentina Ríos recuperó la ventaja para Chile al batir a Laura Watanabe.

Finalmente, Ortega volvió a la mesa e impuso su juego ante la mejor de las brasileñas, Takahashi, sellando el título de Chile.

"No me gusta jugar mucho de local porque siempre es una doble presión, pero anoche nos juntamos con las chicas y nos juramentamos dejar todo en la cancha para obtener el título. Es una emoción muy grande porque, además, soy la que tiene más experiencia", aseguró Ortega.

Para Valentina Ríos, su triunfo también es una revancha por algunas derrotas que tuvo el año pasado en instancias similares.

"Jugamos mucho con el corazón y como equipo. Sabía que no podía perder porque estábamos jugando en Chile y, afortunadamente, le dimos esta alegría a la gente que nos acompañó. Estoy muy feliz", aseveró Ríos.

Los resultados de la final:

  • Daniela Ortega vs. Victoria Strassburger. 11-3, 11-9, 14-12
  • Tania Zeng vs. Giulia Takahashi. 11-9, 3-11, 3-11, 3-11
  • Valentina Ríos vs. Laura Watanabe. 9-11. 11-8, 12-10, 11-7
  • Daniela Ortega vs. Giulia Takahashi. 11-5, 11-7, 11-5

 

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