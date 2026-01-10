Tomás de Gavardo y Ruy Barbosa descansaron en el Dakar y tuvieron encuentro con Simone Inzaghi
Los pilotos chilenos Tomás de Gavardo y Ruy Barbosa, durante el día de descanso del Rally Dakar en Arabia Saudita, visitaron el Estadio Rey Fahd y tuvieron un encuentro con el italiano Simone Inzaghi, entrenador de Al Hilal, quien hace un par de años fue técnico de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en Inter de Milán.
