Los pilotos chilenos Tomás de Gavardo y Ruy Barbosa, durante el día de descanso del Rally Dakar en Arabia Saudita, visitaron el Estadio Rey Fahd y tuvieron un encuentro con el italiano Simone Inzaghi, entrenador de Al Hilal, quien hace un par de años fue técnico de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en Inter de Milán.

