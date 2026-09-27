Abarca y Cortina ganaron el Zonal Norte con 40 puntos en Batuco

Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina ganaron el Zonal Norte, disputado este fin de semana en la medialuna Parque Batuco. Los jinetes del Criadero Aguas de los Campos y Maquena, representantes de la Asociación Maipo Norte, sumaron 40 puntos buenos en Vieja Buena y Despeinada.

La collera registró parciales de 11+8+8+13 en la Serie de Campeones. Con este resultado también completó el puntaje necesario para acceder a los Clasificatorios del Campeonato Nacional de Rodeo.

"Muy felices por el resultado y por el tremendo rodeo que se mandó la Asociación Santiago Sur. Contento por completar la collera y por estar acompañado de la familia", comentó Abarca. El jinete añadió que ya tiene dos colleras completas y que una tercera, de potros, suma ocho puntos.

"Fuimos toro a toro. El rodeo estaba muy bueno, había colleras muy competitivas y gracias a Dios el resultado fue para nosotros", sostuvo Cortina, quien destacó el trabajo del equipo a cargo de los caballos y el apoyo de sus familias.

El segundo lugar fue para Cristián Arraño y Tomás Barros, de la Asociación Talagante, con 33 puntos en Novedosa y Contulmo. También consiguieron pasajes a los Clasificatorios. José Domingo Baraona y Rufino Hernández, de Santiago Sur, terminaron terceros con 31 puntos en Prendao y No Va Más.

El Sello de Raza recayó en Palmas de Peñaflor Lunática, montada por Alfredo Moreno Charme. En el Movimiento a la Rienda Masculino ganó Ramiro Pavez, con 32 puntos en Palmas de Peñaflor Quimera, mientras Emiliano Muñoz se impuso en Rienda Menores Masculino con 24 puntos en Filomena de Nos Consentida.