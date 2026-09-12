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Presidente de la Federación de Rugby y título de Chile XV: Nos ilusiona para el Mundial

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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El presidente de la Federación de Rugby de Chile, Cristián Rudloff, conversó con Cooperativa Deportes tras la histórica victoria ante Argentina XV y la consagración de Chile XV en el Americas Rugby Championship. El timonel repasó la evolución del proceso liderado por Pablo Lemoine, proyectó la ventana internacional de noviembre y confirmó avances de infraestructura en el CAR de Parque Mahuida de cara al World Rugby Trophy M20 en octubre.

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