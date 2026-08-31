Martín Sigren y la dura lesión de Shea: Fue una acción malintencionada, mala leche

Martín Sigren, histórico de Los Cóndores, abordó la lesión multiligamentaria que tendrá a Emilio Shea fuera un año y exigió sanciones ejemplificadoras sobre el uruguayo Joaquín Myszka por su tackle en el triunfo de Chile XV en Talcahuano el pasado sábado.

En primer lugar, Sigren dio una breve análisis al duelo en su diálogo con Full Try TV: "Un partido cerrado como se esperaba. Se planteó toda la semana un partido cerrado y también los partidos con Uruguay siempre son así. En ese sentido, creo que anduvimos bien, pudimos dominarlo, nos pusimos arriba en el marcador, sacamos una buena victoria, así que bien por eso".

"Después, el tema de la lesión de Emilio y la pelea que se arma, la verdad que es lamentable", señaló Sigren.

"De cierta forma uno entiende la reacción que tienen los jugadores de salir a defender a un compañero porque vemos una acción que, vamos a decir, malintencionada, mala leche, totalmente desmedida del jugador uruguayo; un jugador que también nosotros sabemos que no es primera vez que hace ese ese tipo de tackle y ahora finalmente hubo consecuencias gravísimas", sumó.

"Estamos hablando de una lesión que lo va a tener un año fuera de la cancha. Uno espera que que las consecuencias que reciba ese ese jugador de Uruguay sean similares al tiempo que (Shea) va a estar fuera".

El ala de New England Free Jacks espera "que se use como ejemplo, porque es un deporte rudo, un deporte de contacto, pero creo que hay códigos y uno sabe cómo medirse en las acciones", complementó.

El referente de Los Cóndores remarcó que fue una entrada tardía y directa a la rodilla: "No sé qué lo que él (Myszka) estaba pensando con una acción así".

"Esperamos que se tomen las medidas que corresponden y ahora no queda más que apoyar a Emilio, acompañarlo en este proceso que va a ser largo, va a ser duro. Un jugador joven que aún le queda pero muchísimo por jugar, le queda mucho rugby, su peak todavía está lejos por llegar, así que acompañarlo ahí a que pueda volver lo mejor posible", cerró el fragmento de su entrevista.