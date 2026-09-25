Alejandro Tabilo llevó su errático momento a Chengdú y cayó ante Mannarino

El tenista chileno Alejandro Tabilo (32° de la ATP) llevó su irregular momento al ATP de Chengdú y dijo adiós en los octavo de final del torneo chino al caer este viernes ante el francés Adrian Mannarino (78°).

El zurdo no supo capitalizar las opciones que tuvo y cayó por 6-4 y 6-4 en una hora y 36 minutos para dejar vacante el título que había ganado en 2025.

En el primer set, el número uno de Chile cedió el servicio en el séptimo juego y ello bastó para que el galo inclinara la balanza a su favor pese a que Tabilo dispuso de una oportunidad para devolver el quiebre.

En el segundo parcial, la historia fue similar. El europeo quebró el saque del nacido en Toronto en el noveno juego y ponerse 4-5. Ahí el chileno pudo haber alargado su estancia en el partido, pero desperdició dos puntos de break y finalmente Mannarino cerró el partido a su favor.

La caída no se ha visto reflejada en la clasificación mundial, ubicándose de momento en el casillero 31° del Ranking Live.