Alejandro Tabilo tendrá un duro estreno en el ATP de Tokio

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° de la ATP) ya tiene rival confirmado para su próximo desafío en la gira asiática, instancia donde tendrá un complejo debut ante el estadounidense Tommy Paul (16°) en el marco del ATP de Tokio.

El sorteo de este lunes no fue favorable para el zurdo nacido en Toronto, quien deberá medirse en primera ronda con el séptimo sembrado del certamen nipón. El historial entre ambos favorece por completo al norteamericano, con dos victorias en dos enfrentamientos: en los octavos de final de Queen's y en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

En caso de dar el golpe y superar a Paul, el zurdo se enfrentará en la segunda fase al ganador de la llave entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el local Sho Shimabukuro (108°), invitado por la organización. Más adelante, en un eventual paso a cuartos de final, aparece en el horizonte el español Carlos Alcaraz (3°), máximo favorito de la competición.

El chileno llega a la capital japonesa con el objetivo de levantar cabeza tras su temprana eliminación en el ATP 250 de Chengdú. Además, buscará romper su racha negativa en Tokio, torneo en el que registra caídas en sus dos presentaciones previas en primera ronda.

El día y horario del estreno de Tabilo ante Tommy Paul será programado en las próximas horas.