Flavio Cobolli despachó a Alexander Zverev y avanzó a la final del ATP de Múnich

El tenista italiano Flavio Cobolli (16° del ATP) dio el gran golpe de la jornada en el Abierto de Múnich tras derrotar al local y primer sembrado, Alexander Zverev (3°), por parciales de 6-3 y 6-3.

El forastero en tierras germanas exhibió un nivel arrollador desde el comienzo. En la primera manga, concretó un quiebre clave en el cuarto juego para tomar una ventaja de 3-1 que el vigente monarca no pudo contrarrestar.

En el segundo set, la tónica no cambió. Pese a los intentos de Zverev por reencontrarse con su mejor versión, Cobolli se mostró sólido, quebrando nuevamente el servicio de su rival en el séptimo game para encaminar la victoria.

Tras vencer por primera vez en su carrera a un jugador perteneciente a los cinco mejores del mundo, el italiano definirá al campeón este domingo ante el ganador del cruce entre el eslovaco Alex Molčan (166°) y el segundo preclasificado del torneo, el estadounidense Ben Shelton (6°).