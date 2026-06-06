El director técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, analizó la goleada sufrida por 5-1 ante Universidad Católica en el Claro Arena y abordó la crisis que atraviesa el cuadro "minero": "Dimos muchas ventajas en un segundo tiempo desastroso. Tenemos que reforzar el equipo con la idea de tener una mayor robustez defensiva; ha sido un semestre muy malo para todos nosotros y esperamos revertirlo en la segunda rueda".

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