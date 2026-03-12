Síguenos:
Diego Jarry: Se viene harta competencia, ver qué tal la vida de tenista y si me gusta

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Diego Jarry, tenista nacional de 23 años, y hermano de Nicolás Jarry, conversó con Cooperativa Deportes tras su paso por el dobles del Challenger de Santiago y señaló que, luego de graduarse y competir a nivel universitario en Estados Unidos, este 2026 "se viene harta competencia, ver qué tal es la vida de tenista y si me gusta. Soy un tipo bien familiar, pero vamos a darle una chance".

