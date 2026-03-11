En su último día en La Moneda, y tras recibir los honores de la guardia de palacio, el Presidente Gabriel Boric entregó -emocionado- unas breves palabras de despedida, acompañado por su pareja, Paula Carrasco, sus edecanes militares y su gabinete.

Como hizo en la cadena nacional de la noche del martes, agradeció el apoyo ciudadano recibido durante su gestión, hizo un balance personal de estos cuatro años al frente del país y le deseó éxito a su sucesor, José Antonio Kast.

"Ha sido realmente un honor y un orgullo servir para ustedes", señaló, dirigiéndose a los chilenos, antes de agregar, de manera más informal: "Gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo".

Tras estas palabras, y antes del traslado de autoridades y comitivas hacia Valparaíso para la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional, Boric afirmó que, una vez fuera del cargo, continuará ligado a la vida pública, "trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de ex Presidente de la República, para construir un Chile más justo".

