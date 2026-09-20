Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.6°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Franceses protestaron contra proyecto que flexibiliza uso de armas de fuego a la policía

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Cientos de manifestantes se congregaron este domingo en París para marchar en contra de un proyecto de ley relativo al uso de armas de fuego por parte de la policía.

La ley que se está debatiendo introduciría la presunción de uso legítimo de las armas de fuego por parte de las fuerzas del orden cuando disparan.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados