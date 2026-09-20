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Cientos de manifestantes se congregaron este domingo en París para marchar en contra de un proyecto de ley relativo al uso de armas de fuego por parte de la policía.
La ley que se está debatiendo introduciría la presunción de uso legítimo de las armas de fuego por parte de las fuerzas del orden cuando disparan.
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