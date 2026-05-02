El presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, conversó con Cooperativa Deportes sobre el término de su gestión el próximo 26 de junio y los desafíos pendientes, como la localía de Copa Davis y la búsqueda de una nueva "Casa del Tenis": "Nuestro mayor legado está en haber saneado lo que era un muerto... hoy entregamos una institución con superávit en caja, sin deuda y con pleno desarrollo en todas sus áreas".

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