Milovan Kegevic presentó querella criminal contra la Comisión Electoral de la Federación de Tenis

Este viernes, Milovan Kegevic inició acciones legales contra la Comisión Electoral de la Federación de Tenis de Chile (Fetech) y todos quienes resulten responsables por delitos relacionados a la controversial anulación de su elección como presidente de la institución.

En su querella criminal ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y un recurso de protección solicitando a la Corte de Apelaciones una orden de no innovar, Kegevic acusa maquinaciones ilegales para invalidar su nombramiento, además de un "asesinato de imagen" a través de los medios de comunicación.

Los apuntados, además de otras personas que resulten responsables, son Enrique Liberona Valderrama, Patricio Fredes Torres y Jaime Quiroz Cerda, integrantes de la Comisión Electoral de la Fetech, por los delitos de usurpación de cargo, usurpación de atribuciones, prevaricación y uso de certificado falso.

Fuera de plazos, uso de la prensa y la acusación por presunta falsificación de título universitario

En los escritos, la representación legal de Kegevic señala que el 5 de junio dicha comisión aprobó su candidatura a presidente junto a Valentina Marín Herrera para la vicepresidencia, incluyendo sus certificados académicos sobre gestión deportiva; requisito para postular.

Sin embargo, fue removido casi un mes después de la elección por la presunta falsificación de su título en la Universidad Bolivariana.

Según Kegevic, aquello se formuló fuera de todo plazo y mediante un nuevo certificado falso emitido por Carlos Gaete Becerra, secretario general de la casa de estudios, con el fin de invalidar sus antecedentes de formación profesional.

En su recuento temporal, la parte legal de Kegevic recuerda que el 6 de junio, un día después de aceptarse su candidatura, ganó la elección ante la lista de Juan Bugueño. Según Kegevic, el 8 de junio se ingresó una querella por estafa para tratar de impedir su nombramiento en el cargo.

Además, acusa un intento de boicot por medio de la renuncia de cinco de los nueve directores electos: Iván Navarro, Cristóbal O'Ryan, Eugenia Fernández, Francisco Puelma y María Elena Escobar; todos pertenecientes a la Asociación de Tenis Metropolitana Oriente.

El 10 de junio la Comisión Electoral cesó sus funciones al haberse cumplido su periodo de cuatro años, como menciona Kegevic en los documentos presentados a la Justicia, y un día después terminó el plazo para presentar una impugnación a las elecciones.

El 7 de julio se emitió en Canal 13 un reportaje repasando diversas causas judiciales, a lo que Kegevic señala que se obvió intencionadamente su sobreseimiento en cinco de ellas. Según el dirigente, solo quedan en curso una querella de 2022 del Servicio de Aduanas que aún no pasa por formalización y la mencionada acusación de estafa.

Una causa por querella de amenazas y lesiones (5 de junio de 2026) está bajo tramitación en el Juzgado de Garantía de Limache. Kegevic asegura en su querella que Canal 13 lo presentó intencionadamente como dos casos distintos y la parte denunciante desistió; pese a que la causa sigue abierta en los registros del Poder Judicial.

El 10 de julio Iván Navarro presentó la carta de impugnación, a un mes del cese tanto del plazo como de la propia Comisión Electorall

Kegevic indica que que dentro de la impugnación extemporal, el 13 de julio la Comisión le dio cinco días para responder, pero a los tres días después se anuló su elección y fue removido, enterándose a través de la prensa (una nota de The Clinic dio a conocer el dictamen).

Por otra parte, la querella de Kegevic señala que al removerlo la Comisión Electoral se tomó atribuciones por encima de la asamblea de la Fetech y el Tribunal Electoral Metropolitano; a la que la lista perdedora habría acudido el pasado 21 de julio.

En tanto, Kegevic asegura que dos miembros de la Comisión no son parte de la Fetech y, por ende, no les correspondía dictar resoluciones: Jaime Quiroz estaba por parte de la Asociación de Tenis de Antofagasta, "hoy eliminada del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas"; mientras Patricio Fredes (Asociación Iquique) habría estado "sin certificado de Directiva vigente desde hace años".

La respuesta de la Fetech

Al margen de las acciones legales particulares, la Federación de Tenis de Chile comunicó que se encuentra funcionando con normalidad y con Milovan Kegevic al mando del directorio como presidente.

"Han habido sendas operaciones comunicacionales por parte de la lista perdedora que encontramos lamentables, puesto que no respeta el resultado de las elecciones que se hicieron democrática y limpiamente", dijo Javier Gómez, abogado de la Fetech.

En el video publicado por la Federación, el jurista remarca que es el Tribunal Electoral Metropolitano el único tiene la facultad de anular las elecciones, en línea de la querella de Kegevic.

"Mientras no haya sentencia en esa causa, don Milovan Kegevic y el directorio electo seguirán trabajando como lo están haciendo", cerró.