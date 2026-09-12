Pese al complejo escenario laboral, marcado por el aumento del desempleo, las expectativas de contratación para el último trimestre del año son positivas, impulsadas principalmente por el turismo y otras actividades asociadas a la temporada estival.

En Cooperativa, la directora de Operaciones de ManpowerGroup Chile, Jimena López, explicó que Fiestas Patrias dará inicio a una cadena de empleos temporales que continuará con los eventos Cyber, Navidad, los reemplazos por vacaciones y la preparación del regreso a clases.

La ejecutiva advirtió, sin embargo, que este dinamismo responde principalmente a factores estacionales y no necesariamente a una recuperación permanente del mercado laboral. De todos modos, sostuvo que algunos de estos puestos podrían prolongarse durante varios meses o transformarse en empleos estables, dependiendo de las necesidades de las empresas y del desempeño de los trabajadores.

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