Parlamentarios exigen plan de emergencia y "fast track" laboral

Parlamentarios del oficialismo y de la oposición intensificaron sus críticas y exigencias hacia el Gobierno por el manejo de las cifras laborales, demandando planes estatales directos y reformas urgentes en la antesala del ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 al Congreso.

La inquietud en el Poder Legislativo se agudizó luego de que el desempleo alcanzara un 9,5% en el trimestre mayo-julio, cifra acompañada por una inflación del 0,6% en agosto y sucesivos recortes en las proyecciones de crecimiento económico.

Desde la oposición, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que "hoy el desempleo es extremadamente grave y persistente en nuestro país: se ha constituido en la primera prioridad económica, porque tenemos una situación incontrolable como nunca se ha visto en años".

Debido a esto, aseguró que "no basta hacer anuncios o invocaciones al sector privado. Aquí se requiere planes de empleo desde el gobierno, como en otras épocas se han hecho ante dificultades como esta".

"Fast track" legislativo y flexibilidad

Por su parte, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) acudió al Ministerio del Trabajo para presentar una batería de iniciativas legales que buscan reactivar las contrataciones formales y reducir trabas normativas.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) apuntó a que "las malas políticas públicas de los últimos diez años tuvieron efecto negativo".

"Hemos visitado dos veces esta semana al ministro del Trabajo para ofrecer un fast track laboral: leyes laborales tendrán prioridad en el Congreso, (como el) subsidio laboral, reglas claras, flexibilidad", destacó el parlamentario.

La mirada de expertos

En tanto, ante la pronta entrega del Presupuesto 2027 el 30 de septiembre, el economista de la Universidad de Chile Jorge Berríos advirtió sobre las estrechas holguras fiscales para responder a las demandas del Parlamento.

"En los nuevos proyectos está el subsidio único unificado, que reúne tres subsidios que se daban anteriormente; se va a reunir en uno a través del Sence. Eso mejora, pero no relativamente. Yo creo que lo que más mejora relativamente es el financiamiento, sobre todo la empresa mediana y pyme, y lógicamente la reactivación de la economía", puntualizó el experto.

Asimismo, señaló que "el Presupuesto puede poner foco, pero yo creo que un foco en obras públicas y vivienda, que es importante, y la variación no es tan alta porque el gasto comprometido es muy alto".

"Lo que te queda de holgura para distribuir el presupuesto no es tanto como para que mueva una aguja radicalmente. ¿Dónde yo veo que sí puede haber un movimiento? Los 36 mil millones en proyectos aprobados que ya están listos", enfatizó Berríos.