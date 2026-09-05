Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.2°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Experto: Probablemente el Imacec de agosto también será negativo por caída en minería

Publicado: | Fuente: ATON (archivo)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Gabriel Valenzuela, uno de los académicos de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), vaticinó en Cooperativa que el desarrollo económico del país en agosto decrecerá de forma similar a julio, producto de una nueva caída en el sector minero.

"Hay que considerar que el mes de agosto también tuvimos temporales en el norte y eso también va a generar presión a la baja a lo que es el Imacec", indicó.

"El -1,5% que tuvimos de julio se explica principalmente por el sector de minería, que cayó -9,3%. De agosto, lo más probable es que va a venir muy similar, considerando que en sectores mineros hubo aluviones, detención de faenas y eso hizo de que muchas empresas mineras hicieran que sus proyecciones de producción cayeran", señaló el ingeniero comercial.

En realidad, "creo que el hecho de que tuvimos los temporales -que fue la principal explicación que dio el Banco Central junto con el tema de la Ley del Cobre que hizo que el Imacec (de julio) fuera negativo-, le jugó en contra de estas expectativas muy altas que tenía el Gobierno (sobre el crecimiento económico)", expresó Valenzuela.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados