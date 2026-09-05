Gabriel Valenzuela, uno de los académicos de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), vaticinó en Cooperativa que el desarrollo económico del país en agosto decrecerá de forma similar a julio, producto de una nueva caída en el sector minero.

"Hay que considerar que el mes de agosto también tuvimos temporales en el norte y eso también va a generar presión a la baja a lo que es el Imacec", indicó.

"El -1,5% que tuvimos de julio se explica principalmente por el sector de minería, que cayó -9,3%. De agosto, lo más probable es que va a venir muy similar, considerando que en sectores mineros hubo aluviones, detención de faenas y eso hizo de que muchas empresas mineras hicieran que sus proyecciones de producción cayeran", señaló el ingeniero comercial.

En realidad, "creo que el hecho de que tuvimos los temporales -que fue la principal explicación que dio el Banco Central junto con el tema de la Ley del Cobre que hizo que el Imacec (de julio) fuera negativo-, le jugó en contra de estas expectativas muy altas que tenía el Gobierno (sobre el crecimiento económico)", expresó Valenzuela.

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