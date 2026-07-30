Gobierno adelanta que junio fue "punto de inflexión" en crecimiento y empleo

En la víspera de que el INE publique una nueva Encuesta Nacional de Empleo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó que los resultados de junio marcarán un "punto de inflexión" para nuestro país, tanto en materia de ocupación como de actividad económica.

Con esta declaración, la autoridad citó directamente al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, que hace unas semanas utilizó el mismo concepto al pronosticar un Imacec positivo para junio, lo que salvaría a Chile de la recesión técnica.

Tras encabezar una nueva sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo este jueves, Rau admitió que "no es un misterio que en los meses de invierno puede aumentar la tasa (de desempleo); eso depende de muchos factores, porque hemos tenido la economía decreciendo desde enero hasta mayo", pero aseveró que "en junio tenemos buenas noticias".

"Todavía no está la cifra oficial, pero sería este punto de inflexión (previsto por Quiroz). Va a depender de los sectores que se vean con mayor activación. Entonces, prefiero no adelantar una cifra: esperemos al día de mañana", cuando el INE revelará el índice de cesantía del trimestre abril-junio.

Esta mirada más alentadora desde el Gobierno llega días después de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentase que probablemente, este mes y el próximo serían de "malas noticias" en materia de empleo.

Sin embargo, a la salida de la actividad de hoy, el secretario de Estado matizó sus dichos, al señalar que el empleo "puede no tener un correlato tan feliz como la actividad económica" en estos meses, pero aseguró que el Gobierno trabaja para corregir ese rezago.

CUT insiste que propuestas del Gobierno "precarizan" el trabajo

En cuanto a las políticas planteadas para reducir la cesantía, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, afirmó: "Nos preocupa que las únicas alternativas propuestas por el Gobierno y el mundo empresarial son precarizar y pedir subsidios al Estado".

"El rol de los empresarios, grandes y pequeños, es invertir, generar crecimiento y desarrollo, pero no a costa de la precarización del mundo del trabajo", remarcó el dirigente.

Por tanto, Díaz relevó que en la CUT "tenemos propuestas para (modificar) todas las medidas anunciadas por el Gobierno, con el sentido de resguardar los pocos derechos que tiene el mundo del trabajo".