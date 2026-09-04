La veterinaria y etóloga clínica Josefa Ramírez, especialista en vínculo humano-animal y fundadora de Bienestaranimal.com, conversó con Lo que Queda del Día en Cooperativa sobre su nuevo libro, "Entiende a tu gathijo: la guía definitiva para comprender el mundo emocional de los felinos".

Durante la entrevista, la especialista abordó los mitos que todavía existen en torno a los gatos, las diferencias en el vínculo que establecen con las personas respecto de los perros y la evidencia científica sobre su capacidad de generar apego.

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