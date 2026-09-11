Eyzaguirre y dilema de Hacienda: "Si corta el gasto, es echarle parafina al fuego; si no, amplía el déficit"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alista un paquete de medidas para responder al complejo momento económico que atraviesa el país, marcado por cifras desfavorables en materia de empleo, actividad e inflación.

La estrategia de la cartera busca apuntalar la reactivación a corto plazo mediante el impulso al sector de la construcción, aunque con un margen de maniobra fiscal que provoca reparos entre economistas.

En el panel de El Primer Café de Cooperativa, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre afirmó que "lo que el ministro Quiroz está tratando de hacer es reactivar de alguna forma la demanda en el corto plazo, una cosa muy keynesiana, mediante la construcción".

"Pero él está en una situación difícil, lo he dicho durante todo este año, porque las medidas de rebaja tributaria para la inversión van a deteriorar las finanzas públicas y no van a generar demanda hasta mucho más adelante", advirtió el economista.

El exministro de Hacienda sostuvo que el Ejecutivo busca "reactivar la demanda en el corto plazo mediante la construcción". (FOTO: ATON)

"Entonces, si corta mucho el gasto, es echarle parafina al fuego. Si no corta el gasto, se le va a ampliar el déficit fiscal. No está en una situación fácil, por eso está buscando estas cuestiones intermedias para reactivar la construcción sin usar mucho dinero público", analizó.

El análisis del exsecretario de Estado coincide con el anuncio de herramientas financieras como el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), diseñadas para movilizar liquidez e impulsar la actividad de la construcción a través del sistema bancario sin comprometer directamente recursos del presupuesto público.