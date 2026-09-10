Quiroz compromete medidas a corto plazo: "Podemos caminar y mascar chicle"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que este mes implementará "medidas para la reactivación de la situación actual" ante cuestionamientos por el enfoque a largo plazo en economía, asegurando que el Gobierno también puede hacerse cargo de las urgencias y la "coyuntura" del presente.

En el marco de su participación en el seminario "Transformando el mercado de capitales chileno", organizado por Clapes UC, el jefe de la billetera fiscal entregó detalles sobre el proyecto de ley de reforma al mercado de capitales y acceso a la casa propia.

Asimismo, aprovechó la instancia para defender la agenda de reformas estructurales, enfatizando que su cartera también tiene la capacidad de gestionar el escenario actual de manera simultánea.

"Estamos construyendo esto, al igual que la ley anterior de reconstrucción y la ley que viene, porque tenemos una secuencia, (donde) la pyme sigue después para construir un futuro mejor, para crecer más, para presentar las buffer crecimiento, pero no ignoramos que hoy día tenemos una situación puntual coyuntural, que también vamos a atender", resaltó Quiroz.

"Me ha tocado leer mucho que está preocupado el largo plazo y que mire lo que pasa hoy día. (Pero) créanme, este ministerio también sabe caminar y mascar chicle al mismo tiempo y esperen medidas durante este mes para la reactivación de la situación actual. Se pueden hacer ambas cosas a la vez", adelantó el secretario de Estado.

El titular de Hacienda también realizó una metáfora al comparar el mercado de capitales con una ballena dentro de un acuario al que le han ido sacando el agua con medidas como los retiros de las AFP, apuntando a que se necesita que entre más agua en esa pecera.

Asociación de bancos ve "un camino positivo" en la reforma

José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), destacó la reforma propuesta por el Gobierno en un contexto en que la "capacidad de generar ahorro en nuestro país ha decaído en comparación de años y décadas anteriores. (Por eso), los incentivos al ahorro son necesarios de plantear".

"Esta es una iniciativa a la que hay que mirar sus detalles y su normativa asociada una vez que la ley salga, pero me parece que es un camino positivo para poder aumentar el ahorro y, al mismo tiempo, generar algún tipo de ayuda para el pie (de la casa propia)", subrayó el dirigente.

En paralelo, en el marco de la presentación del los resultados del último Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, afirmó que la iniciativa tiene un potencial, pero que también tiene un "rezago" que dependerá mucho de su contenido.

Según el documento presentado ayer, la inflación para el cierre de año se proyecta en un 4,4%, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en un 0,7%.