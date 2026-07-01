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Tópicos: Economía | Crecimiento

Gobierno realza necesidad de su megarreforma ante malas cifras económicas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"No podemos perder más tiempo", dijo el biministro Daniel Mas luego que el Banco Central confirmara cinco meses consecutivos de contracción.

Gobierno realza necesidad de su megarreforma ante malas cifras económicas
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"Recibimos una economía estancada y golpeada", dijeron en la Administración Kast.
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El Gobierno aseguró que su propuesta de reforma tributaria es "esencial" para mejorar el complicado momento económico que vive Chile, reflejado en malas cifras de crecimiento y empleo conocidas entre ayer y hoy.

El INE dio cuenta el martes de una tasa de desocupacion de 9,4 por ciento, la más alta en cinco años, y con porcentajes aún más acentuados en desempleo femenino (10,5) y de personas que buscan trabajo por primera vez (24,1 por ciento).

A ello se sumó este miércoles un nuevo Imacec negativo, que confirma que, durante 2026, el crecimiento en Chile sólo ha tenido números rojos, abriendo paso a una eventual recesión técnica.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que el dato entregado esta mañana por el Banco Central confirma lo ya señalado anteriormente el Ejecutivo: "Recibimos una economía estancada y golpeada desde la segunda mitad del año pasado".

"El único camino para volver a crecer y generar empleo es que juntos reactivemos el país", y en esa línea, "el proyecto de Reconstrucción y
Desarrollo Económico es esencial, porque establece las bases para que Chile vuelva a progresar", afirmó.

"No podemos perder más tiempo. Necesitamos reactivar la economía y el empleo de las familias chilenas", enfatizó el secretario de Estado.

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