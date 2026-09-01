Quiroz ante negativo Imacec: "Reafirma la relevancia de las cosas que estamos haciendo"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, salió al paso de los cuestionamientos y defendió este martes las expectativas económicas del Gobierno, luego de que el Banco Central reportara una sorpresiva caída de 1,5% en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio, registrada como la mayor contracción del indicador en tres años.

A pesar de la cifra, el titular de la billetera fiscal desestimó que el resultado comprometa el escenario de recuperación y atribuyó la baja a shocks puntuales en una economía en proceso de ajuste.

"Venimos de un período muy largo, de muchos años -no quiero individualizar en años pocos, sino que son muchos- con un estancamiento económico que tiene a la economía extremadamente resiliente a distintos shocks y, por lo tanto, estamos viendo esas consecuencias", sostuvo la autoridad.

"La verdad es que lo ocurrido solo nos reafirma la importancia y la relevancia de las cosas que estamos haciendo. No nos adelantamos (con las proyecciones), porque la verdad es que fue una inflexión: todo lo que hemos visto en términos de expectativas, en términos de inversiones que se aprueban, en términos de perspectivas de inversión, han ido al alza. O sea, por ejemplo, las proyecciones de inversión de la corporación de bienes de capital hoy día son mucho más altas que en esa fecha. Así que no nos adelantamos", afirmó Quiroz.

Sin embargo, el jefe de Hacienda reconoció que el resultado obligará a ajustar a la baja la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) anual -actualmente fijada en 1,8%- en el próximo Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Factores de la contracción y cautela en el mercado

La baja productividad del mes estuvo empujada principalmente por un descenso de 9,3% en el sector minero -afectado por menores leyes del mineral, mantenciones y factores climáticos- y una caída de 3,2% en la producción de bienes.

Desde la academia, las proyecciones de crecimiento para el cierre del año se reajustaron con cautela.

El decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, catalogó la cifra como un "muy mal resultado".

"Baja las predicciones de crecimiento para el año. Seguramente estará por debajo del 1%; es decir, en el tramo pesimista de las estimaciones que teníamos hasta el momento", advirtió el economista.