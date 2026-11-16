En País Minero, una nueva sección de Lo Que Queda del Día, el historiador iquiqueño y Premio Nacional de Historia 2014, Sergio González, destacó las lecciones que deja la historia del ciclo salitrero para enfrentar los desafíos actuales de la minería chilena, especialmente en torno al cobre y el litio.

El investigador del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá sostuvo que la incertidumbre y las crisis han sido "una constante" en la historia minera del país. En ese contexto, advirtió que Chile debe aprender de la experiencia del salitre y evitar depender exclusivamente de la exportación de materias primas.

Sobre el litio, González señaló que su desarrollo requiere una estrategia de largo plazo y una mayor coordinación diplomática con Argentina y Bolivia, debido al carácter transfronterizo de este recurso.

El historiador también destacó el papel "muy relevante, pero desconocido", de las mujeres en la industria salitrera, históricamente invisibilizado, y presentó parte de sus investigaciones recogidas en el libro "Voces desde la arena. Historias de mujeres olvidadas en la industria del salitre (Tarapacá 1850-1879)", publicado en 2025 por RIL Editores.

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