Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, explicó las razones que llevaron a cambiar a última hora el recinto del amistoso entre La Roja y Colombia, y explicó que el Nacional no estaba en condiciones para un partido de estas características y por eso se gestionó por el Monumental. Además, afirmó que se hizo todo lo posible para jugar en Ñuñoa y que "no es justo hablar de negligencias".

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