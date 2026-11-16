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Felipe Correa y el cambio de estadio para el duelo con Colombia: No es justo hablar de negligencia

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, explicó las razones que llevaron a cambiar a última hora el recinto del amistoso entre La Roja y Colombia, y explicó que el Nacional no estaba en condiciones para un partido de estas características y por eso se gestionó por el Monumental. Además, afirmó que se hizo todo lo posible para jugar en Ñuñoa y que "no es justo hablar de negligencias".

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