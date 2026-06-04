Alcaldesa de Las Condes: La exención de contribuciones es un golpe directo a las personas

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, afirmó en Cooperativa que la propuesta de eliminar el pago de contribuciones afectará gravemente la prestación de servicios básicos y la seguridad en los barrios, y advirtió que su implementación no irá en desmedro de los municipios, sino que será "un golpe directo a las personas".

En conversación con El Diario de Cooperativa, la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) cuestionó que exministros estén "tratando de plantear como si los alcaldes quisiéramos ser Rico McPato y nadar en una piscina de plata".

Sin embargo, "el problema es que cuando tú le quitas recursos al Fondo Común Municipal o a las municipalidades éstos disminuyen, pero la mayoría de esos recursos ya están comprometidos para pagar obligaciones futuras: aseo o seguridad", apuntó.

"No es un golpe precisamente al alcalde de turno, porque el alcalde después si no sale electo, se va a su casa y seguirá haciendo otra cosa. Es directamente a las personas que pueden ver mermados los servicios que hoy día los municipios les prestan", enfatizó San Martín.

La jefa comunal también afirmó estar "absolutamente de acuerdo con que haya exención para las personas mayores de 65 años (como plantea el Gobierno), pero tiene que haber límites".

"Dejaríamos de percibir 10 mil millones el primer año"

Consultada por eventuales proyecciones tras la implementación de la medida, la alcaldesa de Las Condes alertó que su municipio sufrirá una merma importante en sus recaudaciones.

"Es un ingreso permanente que dejaríamos de percibir aproximadamente, en el primer año, de 10.000 millones de pesos. Esas son proyecciones que estamos haciendo, pues la información (de los efectos de la medida) la tiene Tesorería General de la República y el Gobierno", puntualizó.

San Martín subrayó que la cifra "es un monto altísimo para la comuna de Las Condes y están nuestros equipos trabajando en la forma de buscar otras formas de financiamiento".

"Si efectivamente el Gobierno no repone esos recursos, vamos a tener que ajustarnos el cinturón. Tenemos la tranquilidad que en el municipio de Las Condes podemos hacer ese ajuste, el problema es que nosotros tenemos 345 municipios en Chile que se van a ver afectados con esto, y también las personas directamente con los servicios", concluyó.