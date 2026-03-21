Schalper por modificación al Mepco: "Vamos a apoyar al ministro Quiroz"

El diputado Diego Schalper (RN) anunció este sábado que su bancada respaldará el anuncio que realizó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de realizar modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y pidió "sentido de Estado" a la oposición.

Ante dicho escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó el jueves que el Ejecutivo planea modificar el mecanismo "con decisión y rapidez", pero que las decisiones deben "conciliar la meta fiscal" y "proteger a los más vulnerables", buscando aliviar una carga fiscal que le cuesta al Estado cerca de 50 millones de dólares semanales.

"Nosotros vamos a respaldar al ministro Quiroz en la decisión que él tome en una circunstancia compleja que el país, por supuesto, no ha buscado, muy similar a la pandemia; es decir, situaciones que suceden en el concierto internacional y que impactan en el ámbito local", aseveró el parlamentario.

"Yo aliento a la oposición a tener sentido de Estado y que, si hay que hacer modificaciones al Mepco o hay que eventualmente tomar otras medidas administrativas, respaldemos al Gobierno", puntualizó.

En paralelo, en las últimas horas la senadora Paulina Núñez reveló que el Ejecutivo optó por modificar el Mepco vía administrativa por decreto, y que buscará enfrentar el alza de los combustibles mediante proyectos que serán ingresados al Congreso.

"Variaciones por sobre los 30 pesos"

Frente a la preocupación por el inminente alza de las gasolinas, Gonzalo Escobar, académico de la Universidad Andrés Bello, advirtió que una modificación drástica del sistema dejaría a los consumidores desprotegidos.

"Con el Mepco, si ahora estábamos acostumbrados como máximo a ver incrementos de 30 pesos cada tres semanas, lo que vamos a observar es que los consumidores vamos a soportar mayores alzas, superiores a los 30 pesos", indicó el experto.

"En el extremo, si se toma la decisión de eliminar el Mepco a las gasolinas, estaríamos viendo alzas inmediatas en torno a 300 pesos. Es bastante amplio el rango, pero lo más probable es que se aumente un poco el rango y observemos variaciones por sobre los 30 pesos", alertó.

Crispado debate en el parlamento

El anuncio del Gobierno ha generado un fuerte enfrentamiento parlamentario. Desde el oficialismo, el diputado Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario) apuntó contra la pasada Administración: "Como están las cosas, el contexto mundial va a golpear duro a Chile. Y lo peor es que el anterior Gobierno de Boric nos dejó sin los recursos para enfrentar las variaciones del alza de los combustibles. Es necesario hoy actuar con certezas, con claridad, y espero con un buen plan de contingencia por parte de este gobierno para que afecte lo menos posible a los chilenos", fustigó el parlamentario.

Desde la oposición, en tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) enfatizó que "eliminar o bien modificar el Mepco, que es la única herramienta que hoy día permite contener las alzas del costo de los combustibles, es traspasar el costo de la guerra en Medio Oriente a las familias de clase media y las pymes de nuestro país. No podemos compartir una medida como esa. Tanto Sebastián Piñera como Gabriel Boric no solamente mantuvieron el Mepco, sino que además lo fortalecieron inyectando más recursos".

Por su parte, la diputada Carolina Tello (Frente Amplio) acusó una "falta total de claridad por parte del Gobierno de Kast. Estamos hablando de un mecanismo que impacta directamente en el precio de los combustibles y, por tanto, en el costo de la vida de millones de familias. Lo mínimo que exigimos es información clara, responsabilidad y que se ponga a las personas en el centro".

El Gobierno pretende iniciar las conversaciones en la Cámara a partir de este martes sobre las iniciativas para mitigar el impacto económico de la eventual modificación del Mepco y de las alzas de los combustibles, impulsado por el precio del petróleo por sobre los 100 dólares el barril.