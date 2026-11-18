En el marco de su gira por Asia y su participación en la cumbre de la APEC en Shenzhen, China, el Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la inauguración de una exhibición de cerezas chilenas en una reconocida frutería de la cadena Pagoda en la ciudad.

La actividad, organizada por Frutas de Chile y ProChile, buscó relevar la importancia de este producto para las exportaciones nacionales, especialmente ante la proximidad del Año Nuevo Chino, período en que aumenta su demanda.

Durante la actividad, el Jefe de Estado chileno reconoció las dificultades que enfrentó el sector agrícola debido a las condiciones climáticas de esta temporada, particularmente las lluvias y el granizo que afectaron a distintos huertos.

"Esta misma primavera, la lluvia y el granizo golpearon a muchos huertos, y hay productores que perdieron gran parte de su fruta que tenía como destino China. Y aún así, estamos aquí, ya que los hombres y las mujeres del campo de Chile no se rinden", señaló.

El Presidente agregó que cerca de 250.000 personas trabajan en Chile durante esta cosecha y subrayó la importancia de que la fruta llegue al mercado asiático.

"Son muchas familias las que dependen de que el producto llegue a China, porque es la posibilidad de mejorar su calidad de vida en base a un trabajo esforzado", afirmó.

Una caja de dos kilos y medio de cerezas chilenas puede alcanzar un valor de hasta 100 dólares en el mercado chino.

Gestos con China y Vietnam generan reacciones

La promoción de las cerezas se produjo en una jornada marcada también por las actividades diplomáticas del Presidente.

Durante la mañana, Kast asistió como público a una exposición del mandatario chino, Xi Jinping, ante líderes empresariales, en el centro de convenciones de la APEC.

Al finalizar su intervención, el también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) descendió del escenario y saludó con un apretón de manos al gobernante chileno.

La escena se suma a la visita de Kast a Vietnam, donde realizó una ofrenda floral al monumento de Ho Chi Minh, acciones que han provocado distintas reacciones entre sectores republicanos y libertarios en Chile.

El senador republicano Renzo Trisotti, integrante de la delegación chilena en la gira, defendió que, con su pragmatismo, "el Presidente José Antonio Kast echa por la borda una serie de caricaturas y temores que se habían instalado durante su campaña", y subrayó que "él está cumpliendo su rol de Jefe de Estado".

"No por una determinada reunión o por una determinada acción uno deja de ser lo que es; solamente que hoy día se cumple un rol distinto", planteó.

Por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza, que también participa en el viaje, relevó que "cuando se es Jefe de Estado uno tiene que dejar de lado su ideología, y eso lo ha demostrado no solamente el Presidente Kast, sino que también lo demostró Vietnam al haber recibido al primer mandatario chileno después de los dichos tan duros que planteó contra su máxima figura histórica, como lo es Ho Chi Minh".

Cuestionamientos al ministro de Agricultura

Otro de los temas que marcó la jornada fue la controversia en torno al ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien integra la delegación presidencial.

La polémica se originó luego de sus declaraciones sobre los efectos de las lluvias en las exportaciones frutícolas, cuando señaló que este año en Chile se estaría comiendo fruta "como locos".

Sus dichos fueron cuestionados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ayer incluso ofreció disculpas en nombre del Gobierno.

Este miércoles, Campos volvió a referirse al tema y aseguró que no había faltado el respeto a nadie ni tampoco había faltado a la verdad, argumentando que la actividad agrícola funciona de acuerdo con la oferta y la demanda.

A esto se sumaron las declaraciones de la diputada Macarena Santelices, exmilitante republicana y actualmente cercana a la UDI, quien sostuvo que existen ministros que han sido "un cero a la izquierda" y llamó al Presidente a considerar las advertencias que ha formulado el Congreso sobre el desempeño de algunas carteras, entre ellas Agricultura.

Consultado por estas críticas, Campos respondió escuetamente: "No conozco a la diputada ni conozco sus declaraciones".

Kast y Fujimori conversaron sobre asuntos comerciales y colaboración ante El Niño

En paralelo, Kast sostuvo este miércoles una reunión bilateral con su par peruana, Keiko Fujimori, en los márgenes de la APEC.

Según informó la Presidencia chilena, ambos mandatarios abordaron la profundización de las relaciones comerciales, nuevas oportunidades de inversión y la realización del gabinete binacional en 2027.

Además, conversaron sobre cooperación en prevención, alerta temprana y gestión de emergencias ante los efectos del fenómeno de El Niño. En ese contexto, destacaron la colaboración entre ambos países frente a desastres naturales, luego de que Chile enviara recientemente ayuda a Perú para combatir incendios.

Tras su paso por China, Kast tiene previsto viajar a Japón, donde sostendrá reuniones con la primera ministra Sanae Takaichi.