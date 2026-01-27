Síguenos:
Boric recibió en La Moneda la "Estrategia Nacional de Minerales Críticos"

El Presidente Gabriel Boric recibió este martes el documento de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos (EMC), entregado por la ministra de Minería, Aurora Williams, quien estuvo acompañada por el Comité Consultivo de Alto Nivel (CCAN).

La comisión experta para la EMC fue liderada por el Ministerio de Minería e integrada por 16 actores transversales, incluyendo ministros y exautoridades de Estado, académicos, representantes de gremios e industria minera y organizaciones civiles.

El Gobierno informó que el plan "traza una hoja de ruta que permitirá a Chile consolidar su rol en cadenas globales de suministro minero, mediante una acción pública coordinada y gradual que favorezca la competitividad, el desarrollo de cadenas de valor y la resiliencia de la industria, promoviendo el desarrollo productivo con una minería moderna, responsable y orientada al bienestar del país y sus comunidades".

La reunión también contó con la participación del canciller Alberto van Klaveren; el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán; y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

