En El Primer Café de Cooperativa, el ex presidente del Banco Central José de Gregorio (DC) planteó que la discusión de pensiones en el país debe dejar de enfocarse en si los fondos los administran las AFP o no, pues, "desde el punto de vista conceptual previsional, lo importante es si (el dinero) viene producto del ahorro o del reparto". En ese sentido, el académico apuntó que "es mucho mejor ahorrar que basarse en un sistema de reparto". Se debe instaurar "un sistema de seguridad social de contribución colectiva, pero prefiero que sea a través de ahorro que a través de transferencias, porque eso no se sostiene", dijo el economista.

