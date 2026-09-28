"Absurda, urgente, humana y ahora": Iñárritu sobre "Digger", su película con Tom Cruise

Una comedia de proporciones catastróficas es la que entrega la primera colaboración entre el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y el actor Tom Cruise con "Digger", que llega a los cines envuelta en el misterio respecto a los detalles de su trama, cuyo relato sobre el hombre más poderoso del mundo va más allá de la sátira y termina acercándose demasiado a la realidad.

"'Digger' es esa parte absurda, urgente, humana y ahora, y creo que nos podemos reconocer como los personajes de la película se reconocen o están intentando reconocerse en esa historia que está sucediendo", aseguró el director de "Amores Perros" (2000) en un encuentro con la prensa donde participó Cooperativa.

El mexicano que dirigió "21 gramos" (2003) y "Babel" (2006) vuelve a rodar en inglés en una ambiciosa historia sobre un magnate petrolero, "Digger Rockwell" (Cruise), que debe salvar al mundo de un desastre climático que él mismo cometió.

Para el cineasta, "parece una locura colectiva la (realidad) que estamos viviendo de tantas narrativas y tantas cosas", por lo que siente que "esta película está hecha para las nuevas generaciones, para la generación joven, para darse cuenta de lo que hicimos los baby boomers, que hicimos un desastre y estamos heredando esto".

"Trabajar con Tom Cruise fue un gran placer"

El mexicano recordó que, cuando estaba terminando "Revenant: El Renacido" (2015), tomó un verdadero peso al incremento de la temperatura global, que impactó en la planificación del rodaje de la película que le dio el primer Oscar a Leonardo DiCaprio al encontrar agua en locaciones donde debía haber nieve.

"Lo vi, lo experimentamos, y ahí empecé a trabajar con Sabina (Berman) la idea (de 'Digger') y empezamos a ver a lo que estaba pasando en el ártico que estaba empezando a derretirse los polos, y las conversaciones, las negociaciones que había entre las petroleras celebrando la posibilidad de que se abrieran nuevos canales para extraer más petróleos. ¡Qué locura! Ver que este hielo derritiéndose es una oportunidad de negocio… ahí empezó la posibilidad de encontrar un personaje", recordó Iñarritu sobre la semilla que permitió crear al "Digger Rockwell" que interpreta Cruise.

"Como un pianista o un violinista que está al frente de una orquesta, es el que lleva el ritmo, el rigor", dijo el mexicano sobre Cruise. (Foto: Warner Bros.)

Fue clave que el actor de "Misión Imposible" y "Magnolia" se sumara al proyecto, con Iñárritu destacando que "Tom es generoso, todos los días, y trabajar con él fue un gran placer, porque esa curiosidad y esa generosidad que llega al set, una persona que lleva 46 años trabajando con los más grandes directores, haciendo esto por casi 50 años, llegaba con un entusiasmo y una mirada de positividad y de generosidad con todo".

"Él, de alguna forma, estuvo en cada escena y su fuerza y su talento de alguna forma, como un pianista o un violinista que está al frente de una orquesta, es el que lleva el ritmo, el rigor", celebró el director y guionista ganador del Oscar.

"Conforme fuimos desarrollando esta historia, la realidad empezó a rebasarnos"

Para el resto de la historia, que combina desastre, comedia, sátira, espectáculo y reflexión, solo le bastó ver las noticias en televisión para encontrar la fórmula en la que todo este caos coexistiera.

"Ese es el mundo que estamos viviendo", aseguró el cineasta, reflexionado que su película "tiene el tono de lo que vivimos: son temas muy serios que todos los días estamos viendo con un tono satírico, absurdo, manejado por la gente que lo está haciendo, diciendo 'está bien', pero sabemos que no está bien".

"Conforme fuimos desarrollando esta historia -que Iñárritu escribió junto a Berman, Alexander Dinelaris Jr. y Nicolás Giacobone-, la realidad empezó a rebasarnos. Por más que estiráramos la imaginación, y qué pasaría si el presidente (de EE.UU.) hiciera esto y de pronto en los medios está… la realidad se está moviendo más rápido que cualquier ficción que podríamos adelantar… fue muy angustiante. Era como estar haciendo un documental del futuro".

Pese al desafío, el equipo creativo se las arregló para dar con un ejercicio narrativo -que solo se revela al ver la película en cines- que permitiera contar la historia sin ser alcanzados por la realidad, ya que lo que realmente le interesaba no era el comentario político, sino "hacer una observación de la especie humana".

"Estoy contento de haber logrado junto a mis colaboradores o escritores, de haber encontrado la forma para poder vernos y reconocernos ahí sin hacer algo acusatorio. Es una reflexión que va más allá de la acusación, de a dónde vamos a parar estas historias que nos estamos contando todos".

"Digger" se estrena este jueves 1 de octubre en cines.